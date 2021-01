Giunte in Sicilia 31.500 dosi di vaccino anticovid della Pfizer, con un nuovo taglio di 6 mila dosi, circa il 20 per cento in meno di fornitura, rispetto alla settimana scorsa. A queste si aggiungono 5.500 dosi del vaccino di Moderna, delle 6.200 della scorsa fornitura.

Le fiale sono state distribuite nei 36 centri di somministrazione siciliani, che anche per questa settimana potranno procedere solo con i richiami, su chi ha già eseguito il vaccino. Ad oggi sono circa 110 mila le dosi somministrate. Di queste, circa 10 mila sono seconde dosi.

La campagna vaccinale ha registrato una battuta d’arresto a causa del taglio da parte della Pfizer, ma in Sicilia dovrebbero essere distribuite circa 200 mila dosi per il solo mese di febbraio.