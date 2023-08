È in atto un cambiamento significativo presso il Consorzio Universitario di Agrigento (CUA), con il primo passo decisivo appena compiuto. Giovanni Ruvolo, un rinomato cardiochirurgo e professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è stato designato come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione (CDA).

La nomina è stata formalizzata dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il quale ha manifestato chiaramente la sua determinazione in questa scelta. Giovanni Ruvolo, nativo di Ribera, porterà la sua esperienza e competenza nel campo medico all’interno del CDA, confermando così il suo ruolo nell’ambito dell’istituzione universitaria.

Questa decisione arriva dopo un periodo di riflessione e valutazione della struttura dirigenziale del CUA. Il precedente presidente, Nenè Mangiacavallo, aveva guidato il Consorzio con dedizione, ma ora il testimone passa a una nuova figura di spicco. La scelta di Giovanni Ruvolo sembra aver colmato un vuoto nel consiglio, e la sua nomina potrebbe portare una ventata di cambiamento e innovazione.

La comunità accademica e il pubblico si aspettano che questa nuova gestione porti nuove prospettive e migliore la collaborazione tra l’Università e il territorio. Con l’inizio del suo mandato previsto per settembre, sembra che il percorso verso il rinnovamento del CUA sia iniziato, aprendo la strada a futuri sviluppi e opportunità per l’istituzione e la città stessa. Spetta ora alla Regione Siciliana, al presidente Renato Schifani, nominare il presidente del CUA. Una nomina che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, aprendo ulteriori prospettive per il rinnovamento e lo sviluppo dell’istituzione.

Progetto senza titolo – 1

Nella foto Giovanni Ruvolo con la moglie Margherita