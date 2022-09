Si è tolto la vita, verosimilmente, per motivi sentimentali. Un trentaquattrenne, è stato ritrovato cadavere nella struttura dove lavorava, ieri pomeriggio, in contrada “Giarrizzo” in territorio di Favara. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza cittadina, e un’ambulanza. Il personale medico ha constatato l’avvenuto decesso. I militari dell’Arma, hanno ascoltato familiari, amici e conoscenti del trentaquattrenne, e avrebbero accertato l’insano gesto per motivi sentimentali.