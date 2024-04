Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno dell’abitazione di un pensionato settantaquattrenne, nel centro di Aragona, e sono riusciti a trovare e a portare via tutti i monili in oro che vi erano custoditi. L’ammontare del danno è ancora in via di quantificazione, ma da una prima stima, si parla di circa 3.500 euro. Ad agire, in pieno giorno, sarebbero stati più individui che hanno approfittato della momentanea assenza dell’aragonese. I malviventi sono penetrati nell’appartamento senza alcun problema e hanno arraffato quello che di prezioso hanno trovato. Poi si sono dileguati.

A dare l’allarme al 112 è stato il proprietario appena rientrato. Poi s’è recato alla Stazione cittadina dei carabinieri ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Chi ha agito ha utilizzato, quasi sicuramente, la cosiddetta “chiave bulgara”. Non sono stati infatti riscontrati segni di effrazione da scasso né alla porta, né alle finestre.