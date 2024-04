Due giovani si sono stati trovati su un furgone che trasportava infissi rubati da un’abitazione di campagna. Un terzo è stato bloccato, sempre su un furgone carico con ferraglia. Tre licatesi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto aggravato. A entrare in azione sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata. Sequestrati sia i due mezzi che la refurtiva. Il giovane con il furgone pieno di ferraglia di provenienza furtiva, è stato trovato anche una grossa dovrà rispondere anche dell’ipotesi di reato di porto illegale di oggetti atti ad offendere. Il proprietario del mezzo, identificato e rintracciato, è stato denunciato per incauto affidamento.