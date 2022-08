“Fotografa San Calogero”: sabato la cerimonia di premiazione.

Cerimonia di premiazione, a San Leone, il 29 agosto alle 21.30, all’Hotel Costazzurra Museum & Spa, del contest fotografico “Fotografa San Calogero”. Dopo settimane di condivisioni, apprezzamenti e visualizzazioni delle foto in concorso, finalmente sono state selezionate le immagini più meritevoli della storica Festa di San Calogero. I premi, assegnati dalla Giuria composta da Stelio Zaccaria, Francesco Novara, Domenico Vecchio e Manuela Paradisi, saranno consegnati nelle piscine dell’hotel. Il concorso è stato ideato da Domenico Vecchio ed è organizzato da AgrigentoOggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi. “È un modo – spiega Domenico Vecchio – per raccontare le tradizioni attraverso gli scatti, ma anche un’importante occasione per contribuire a costo zero alla promozione turistica del territorio. Le foto raccontano la settimana della Festa di San Calogero attraverso gli occhi del pubblico. Quest’anno nuovi fotografi hanno saputo mettere insieme gli aspetti più significativi della festa in onore del santo”. “Il Distretto Turistico Valle dei Templi – commenta l’amministratore della Dmo, Fabrizio La Gaipa – supporta ancora una volta questa iniziativa, come già in primavera con Fotografa il Mandorlo in Fiore, perché crede in un contest che veicola le più belle immagini del nostro territorio in modo spontaneo e appassionato, cioè nel modo più efficace per promuovere la bellezza di Agrigento e delle sue più antiche tradizioni”. Saranno premiate la migliore foto a colori, migliore foto in bianco e nero, migliore foto destinazione turistica. Dopo un breve dibattito sulle tematiche inerenti foto e tradizioni, conosceremo i vincitori.

Previsto un brindisi a bordo piscina. Oltre al giornalista Stelio Zaccaria, interverranno tra gli altri Lello Casesa, ideatore del Comitato per le Tradizioni Popolari e Lorenzo Rosso, noto giornalista e scrittore, piemontese di origine e agrigentino di adozione. Ingresso gratuito. Tutti i fotografi sono invitati a partecipare