“Fotografa San Calogero”, alla cerimonia di premiazione anche i portatori: veri protagonisti degli scatti.

Misticismo, antiche tradizioni, leggende e profonda fede cristiana che si uniscono e sprigionano un’energia difficilmente traducibile in semplici parole che, spesso, una foto riesce a trasmettere. Gli scatti del concorso “Fotografa San Calogero” raccontano la festa in onore del Santo nero e i protagonisti sono loro: i devoti portatori che si accalcano sotto la statua per accompagnarlo nella sua lunga traversata delle più impervie vie del centro storico. Lunedì prossimo, 29 agosto, a San Leone, alle 21.30, all’Hotel Costazzurra Museum & Spa l’associazione dei portatori sarà presente alla cerimonia di premiazione del concorso. I premi, assegnati dalla Giuria composta da Stelio Zaccaria, Francesco Novara, Domenico Vecchio e Manuela Paradisi, saranno consegnati nelle piscine dell’hotel. Il concorso è stato ideato da Domenico Vecchio ed è organizzato da AgrigentoOggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi.