Alle 19 di sabato 2 marzo le due squadre si sfideranno al PalaMoncada.

L’Apu Udine, prossima avversaria della Fortitudo Moncada Agrigento, riprende il suo cammino nella fase a orologio di Serie A2. I bianconeri hanno disputato una sola gara in questa fase della stagione, vincendo e convincendo con l’Urania Milano davanti al proprio pubblico. Alle 19 di sabato 2 marzo le due squadre si sfideranno al PalaMoncada. “Udine ha giocato una sola partita in questa fase a orologio- analizza Marco Morganti, Assistant Coach- e potrebbe essere un bene per loro perché hanno ricaricato le pile ma potrebbero anche arrivare un pò più scarichi e, se questo dovesse accadere, dovremo approfittarne. Dobbiamo riproporre tutto il primo quarto della partita di Trieste per tutta la sfida perché solo così potremo battere uno dei migliori roster di tutta la serie A2 che con l’aggiunta di De Laurentis ha aumentato ulteriormente la profondità della loro formazione”.

La compagine agrigentina è in cerca di punti importanti per evitare i tanto temuti playout.