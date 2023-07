La Fortitudo Moncada Agrigento completa il proprio roster per la stagione 2022-23 con un importante ingaggio: Lacob Polakovich. Il giocatore si è fatto notare per le sue prestazioni eccezionali durante la scorsa stagione, guadagnandosi il titolo di “Named first team All-OVC” e “second team NABC All-District”. Inoltre, ha registrato una media di doppia-doppia per il secondo anno consecutivo, con 12.2 punti e 12.8 rimbalzi a partita.

Una delle caratteristiche distintive di Polakovich è stata la sua straordinaria abilità a catturare rimbalzi. Infatti, si è classificato al primo posto nell’OVC e al terzo posto a livello nazionale per la media di rimbalzi per partita, e al settimo posto a livello nazionale per i rimbalzi totali. Non è un caso che abbia registrato ben 14 doppie-doppie durante la stagione, dimostrando costanza e determinazione in campo.

Tra le sue prestazioni più impressionanti della scorsa stagione, spiccano la partita contro la Southeast Missouri State University, in cui ha realizzato 27 punti e catturato 26 rimbalzi, e la vittoria contro l’Università di Arkansas a Little Rock, in cui ha segnato 27 punti, pareggiando il suo record personale stagionale.

Ma le eccezionali capacità di Polakovich non si fermano qui. Ha raggiunto la doppia cifra nei rimbalzi in ben 21 partite e ha ottenuto 20 o più rimbalzi in sei occasioni. Un altro riconoscimento importante è stato il suo essere nominato tre volte “OVC Player of the Week”.

Durante la sua permanenza presso l’USI (University of Southern Indiana), Polakovich ha fatto registrare risultati straordinari, stabilendo il record di rimbalzi in una singola stagione con 398, superando il precedente primato di 30 rimbalzi (368) stabilito da Aaron Nelson nella stagione 2013-14. Inoltre, ha concluso la sua carriera all’USI al settimo posto di sempre per il numero di rimbalzi (691) e al quinto posto di sempre per il numero di doppie-doppie (25).

La carriera di Polakovich è stata costellata di successi fin dai tempi del liceo, quando ha portato la sua squadra, la Grand Rapids Catholic Central High School, a vittorie consecutive nei campionati di conference e distretto. Durante il periodo liceale, ha mantenuto una media di doppia-doppia e ha persino stabilito il record di tutti i tempi della scuola per il maggior numero di rimbalzi (735).

Oltre alle sue straordinarie abilità in campo, Polakovich ha dimostrato di essere anche un giocatore versatile. Durante la sua carriera, ha fatto registrare il suo massimo punteggio in carriera contro l’Università di Illinois Springfield, segnando 28 punti, e ha catturato il maggior numero di rimbalzi in carriera in due occasioni, entrambe con 19 rimbalzi.

Con l’ingaggio di Polakovich, la Fortitudo Moncada Agrigento ha sicuramente rafforzato la propria formazione per la stagione 2022-23, e i tifosi possono aspettarsi grandi cose da questo talentuoso giocatore. Con il suo impegno, talento e dedizione, Polakovich si sta guadagnando il suo posto tra i grandi della pallacanestro, e sarà sicuramente un elemento chiave nella squadra. Non resta che aspettare con impazienza l’inizio della stagione per vedere Polakovich in azione con la maglia della Fortitudo Moncada Agrigento e continuare a seguire la sua promettente carriera nel mondo della pallacanestro.