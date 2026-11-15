Grande vittoria al PalaMoncada per la Fortitudo Agrigento, che si riscatta con gli interessi e porta a casa il successo con un netto 106-71.

Una prova corale dei biancazzurri, capaci di reagire con forza al difficile momento della scorsa settimana. La squadra ha mostrato un evidente cambio di passo, rispondendo sul parquet con intensità, compattezza e grande determinazione.

Una vittoria bella e soprattutto di squadra, con il contributo di tutto il gruppo. Serata speciale anche per i più giovani del roster: esordio in Serie B per Francesco Iacono Quarantino e Salvatore Callea, con quest’ultimo capace di mettere a referto anche i suoi primi tre punti nella categoria.

Il successo ha avuto anche una dedica particolare. La squadra lo ha rivolto alla nonna del fisioterapista Daniele Montante, venuta a mancare proprio oggi, poche ore prima della partita.

A completare la serata, un PalaMoncada che ha sostenuto la Fortitudo per tutta la gara, accompagnando con il proprio calore il ritorno alla vittoria dei Giganti.

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