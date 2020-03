La Fortitudo Agrigento comunica che Christian James – in accordo con la società – è stato autorizzato a rientrare in America. In un momento così delicato ed incerto, dovuto all’emergenza da Covid-19, Christian James ha scelto di essere vicino alla propria famiglia.

Il giocatore, però, resterà in continuo contatto con il nostro staff tecnico in attesa di ulteriori sviluppi relativi alla ripresa dell’attività agonistica.