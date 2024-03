Il folklore, questa mattina, si è trasferito a Naro per la 64esima “Primavera Narese”. La città barocca candidata siciliana a Borgo dei Borghi 2024, ha accolto i balli, i canti e le musiche dei gruppi folk di Lettonia e Polonia, oltre ovviamente a quelli della tradizione siciliana, per una festa che celebra l’arrivo della Primavera. Alla sfilata hanno preso parte i due gruppi folkloristici internazionali, e una folta rappresentanza degli alunni dell’istituto comprensivo “Don Bosco” di Naro e Camastra (scuola dell’infanzia “San Secondo”; scuola dell’infanzia “San Calogero” e scuola secondaria di primo grado), dell’istituto tecnico commerciale “Federico II” di Naro, e dell’istituto comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì. Il corteo, aperto dal corteo storico della scuola dell’Infanzia “San Secondo”, partito da piazza Roma ha sfilato per le vie cittadine. I gruppi hanno percorso viale Umberto 1, via Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. Qui i gruppi internazionali e quelli scolastici si sono esibiti sul palco allestito davanti al palazzo comunale.