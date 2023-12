L’esperto Dott. Antonino Savarino ha guidato il convegno sull’importante tema del carcinoma mammario ad Agrigento. Scopri i progressi e i trattamenti innovativi per combattere questa malattia diffusa in Italia.

Nel corso dei giorni 1 e 2 dicembre, esperti e specialisti si sono riuniti ad Agrigento per esplorare approcci e trattamenti relativi al carcinoma della mammella, uno dei tumori più frequentemente diagnosticati nelle donne italiane. Il Dott. Antonino Savarino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ha guidato il “Focus sul carcinoma alla mammella: lo stato dell’arte nel 2023”.

Il carcinoma mammario rappresenta una sfida rilevante nella salute femminile, con circa 55.700 nuovi casi registrati ogni anno in Italia, ma con un tasso di mortalità di circa 12.500 persone all’anno. Tuttavia, nonostante l’incremento dei casi diagnosticati, la mortalità non ha seguito lo stesso andamento, evidenziando un tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi pari all’88%.

Il convegno, organizzato da Omniacongress, società specializzata in eventi medico-scientifici, si è svolto all’Hotel Dioscuri di Agrigento. Durante l’incontro, il Dott. Savarino ha evidenziato la situazione attuale riguardante la malattia nella provincia di Agrigento, sottolineando come la presenza del tumore, purtroppo, rimanga frequente sia a livello locale che nazionale. In questo contesto, il Direttore ha sottolineato l’importanza dell’Unità Breast, un modello organizzativo all’avanguardia che opera nella provincia, unendo varie specializzazioni per offrire un percorso diagnostico e terapeutico completo ed efficiente.

L’intervista al primario di Oncologia

Savarino ha approfondito la tematica della prevenzione, spiegando l’importanza dello stile di vita sano e di una corretta alimentazione come fattori preventivi per ridurre il rischio di sviluppare la patologia. Ha anche sottolineato il ruolo critico della diagnosi precoce, incoraggiando l’aderenza agli screening e alla mammografia già dalla fascia di età più giovane, al fine di individuare tempestivamente la malattia.

Il convegno ha messo in luce come le innovazioni tecnologiche e i progressi nella ricerca medica abbiano rivoluzionato sia le diagnosi che i trattamenti, consentendo una migliore gestione della malattia e un aumento delle probabilità di guarigione.

Il contributo del Dott. Savarino e degli altri esperti presenti durante l’evento rappresenta un passo importante nella lotta contro questa patologia diffusa, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto per migliorare la gestione e il trattamento del carcinoma mammario, non solo ad Agrigento ma in tutta Italia.