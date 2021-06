Finisce 3 – 0 il primo round dei playoff tra Vicenza e Aragona.

Questi i parziali : 25- 17, 25-21, 25- 21

Aragona non è mai stata in vantaggio durante i set. C’è da dire che le vicentine fuori casa sono meno feroci. al ritorno bisognerà limitare Errichiello, un martello devastante per la squadra veneta. Sabato ad Agrigento il secondo round. Aragona deve vincere 3-0, poi si andrebbe al set di spareggio. Per questo Dagioni ci teneva a giocare al ritorno in casa, in pratica con questo regolamento se giochi fuori l’andata hai la possibilità di prenderti un vantaggio vincendo, ma in ogni caso la partita decisiva è quella del ritorno.