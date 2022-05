Finanziaria, Micciché: “Importanti risultati per Agrigento”

La finanziaria approvata dal parlamento Sicilia prevede interventi per la città. Approvato lo stanziamento di 1.500.000 di euro per il centro storico di Agrigento per lavori di manutenzione e per il decoro urbano. “Per questo finanziamento ringrazio gli on. Di Mauro e Savarino e l’assessore Zambuto- dice Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, L’importo si aggiunge alle ulteriori risorse, già comunicate, pari a circa 15 milioni di euro che riguardano la Riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere S. Croce e ulteriori 8 milioni di euro circa già stanziati per interventi soltanto nel Centro Storico in appena 19 mesi.” Nella finanziaria approvata, è stato previsto, un contributo di 200 mila euro a vantaggio del Teatro Pirandello, per garantire una migliore proposta culturale.