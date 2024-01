Il consigliere comunale di Agrigento, ed ex primo cittadino, Lillo Firetto, porta la vicenda del finanziamento di quasi 400mila euro “perso” in consiglio comunale. Nei giorni scorsi un botta e risposta tra Firetto e il sindaco, Franco Miccichè, sui fondi che sarebbero dovuti servire a finanziare “Promozione e ottimizzazione di prodotti turistici specifici, integrati per il riposizionamento competitivo della destinazione turistica Agrigento e territori del Distretto Valle dei Templi. Info point’, il cui beneficiario era il Comune di Agrigento”. Durante l’ultima seduta di question time, Lillo Firetto pone alcuni quesiti all’amministrazione attiva: “quali le ragioni effettive del mancato rispetto dei tempi previsti; se non ritiene carente la motivazione comunicata alla Regione relativa al carico di lavoro del Rup Insalaco, in quanto – così si legge – è Dirigente di due settori”; se non sia stato considerato di distribuire ad altro personale in organico il carico di lavoro, peraltro irrisorio ormai, dovendo dare solo attuazione al finanziamento concesso secondo il progetto esecutivo presentato e approvato”. L’ex sindaco, dunque, continua chiedendo lumi sul perchè l’amministrazione attiva “non abbia ritenuto di dover dare comunicazione al Consiglio comunale e alla città di questa difficoltà oggettiva di rispettare il cronoprogramma comportante il rischio della revoca del finanziamento; quali iniziative abbia intrapreso per evitare che si perdessero i finanziamenti; quale sia lo stato di attuazione in cronoprogramma di tutti gli altri progetti finanziati e inseriti in agenda urbana, fatta eccezione dei lavori dell’ex Collegio dei Padri Filippini, di cui si è data comunicazione; quali iniziative stia intraprendendo per risarcire l’area distrettuale turistica del mancato finanziamento dettagliando gli interventi previsti e gli importi destinati; quanti funzionari siano a oggi impegnati su Agenda Urbana e quali risultati siano stati raggiunti al 31 dicembre 2023; quali fondi siano stati destinati alla promozione della destinazione turistica e con quali finalità dettagliate.”