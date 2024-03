I film al cinema in lingua originale. È un’ iniziativa dell’ associazione locale TTT di Agrigento. La TTT che accoglie studenti Erasmus, provenienti da diversi paesi esteri, ha trovato la disponibilità della Lupo Group che gestisce i cinema in città e proprio martedì 12 marzo la pellicola “Dune 2” sara’ proiettata in lingua originale al Cinema Concordia sia alle 18 che alle 21. L’ iniziativa che nasce per consentire agli studenti stranieri di poter guardare il film senza barriere linguistiche è aperta anche a tutti coloro che vogliono “gustare” i dialoghi in lingua originale.