Fibra: perché usarla e come verificare la copertura

In attesa del superamento della pandemia da Coronavirus, bisogna ormai fare i conti in ogni parte del mondo con quella che viene definita la nuova normalità.

In Italia uno dei principali fenomeni determinati dal Covid è stato senza dubbio quello legato all’accelerazione della digital transformation, un processo importante per un paese storicamente indietro nella digitalizzazione dei servizi.

Secondo i dati ufficiali ISTAT, soltanto nel mese di novembre il commercio elettronico è cresciuto del 50,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un incremento complessivo stimato dello shopping online, per il 2020, del 26% (fonte: Osservatorio B2C del Politecnico di Milano). In forte crescita anche i servizi di streaming, lo smart working, la didattica a distanza, l’e-learning e i servizi pubblici digitali.

Ovviamente, la crescita dell’online nel 2020 è stata dovuta soprattutto al lockdown e alle restrizioni sugli spostamenti; ad ogni modo si tratta di un’evoluzione, un passaggio necessario con il quale è stato recuperato parte del gap accumulato negli anni passati con Paesi come gli Stati Uniti e la Germania.

Allo stesso tempo, per sostenere l’aumento dei servizi digitali è indispensabile avere a casa una connessione internet moderna e veloce optando, laddove possibile, per le reti al 100% in fibra ottica.

Come verificare la copertura della rete in fibra ottica

Le connessioni a banda ultralarga sono le uniche in grado di assicurare prestazioni adeguate agli standard di oggi e con performance in linea con le esigenze moderne. Al momento, l’infrastruttura migliore è quella basata sulla tecnologia FTTH, con il cavo in fibra ottica che arriva fino all’interno dell’abitazione, assicurando una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo per navigare.

Per sapere se tale opzione è disponibile nella propria zona basta scegliere un operatore ed effettuare la verifica della copertura della Fibra sul proprio indirizzo, un’operazione che al giorno d’oggi è possibile svolgere direttamente online, in modo semplice e veloce.

Alcune realtà come Sorgenia propongono soluzioni ottimali per gli standard attuali grazie a un’infrastruttura FTTH di ultima generazione che assicura prestazioni elevate, senza rallentamenti e con la possibilità di integrare una fibra green (senza cavi in rame) con le forniture energetiche.

La connessione interamente in fibra ottica di Sorgenia è perfetta per adeguarsi al boom dei servizi digitali, dallo streaming audio e video allo smart working, e ridurre al tempo stesso le emissioni di CO2 sul pianeta, anche grazie all’assenza dei cavi in rame, che richiedono un quantitativo maggiore di energia per funzionare, garantendo prestazioni di livello inferiore.

Quali sono i vantaggi delle connessioni FTTH in fibra ottica

Le nuove connessioni internet in fibra ottica di tipo FTTH consentono di usufruire di alcuni vantaggi importanti rispetto alle tecnologie più datate come l’ADSL e le reti miste FTTC. Innanzitutto, la fibra FTTH assicura una velocità di connessione più elevata, con prestazioni fino a 1 Gigabit/s per la navigazione, e una latenza molto inferiore – fattore molto importante soprattutto per il gaming online.

Le connessioni pure in fibra ottica permettono di collegare nello stesso momento un numero maggiore di dispositivi, una soluzione ideale per le smart home e la digitalizzazione dell’ambiente domestico. Basti pensare a quanti device sono connessi simultaneamente al giorno d’oggi, ad esempio con i membri di una famiglia che giocano online, studiano sul web, lavorano a distanza e vedono un film in streaming nel medesimo momento.

Ciò senza contare gli altri apparecchi connessi, dagli elettrodomestici alle smart TV, fino alla domotica residenziale con gli smart speaker per la casa intelligente. La fibra ottica FTTH assicura performance adatte a queste necessità, un’affidabilità superiore a qualsiasi altra tecnologia di rete, maggiore efficienza nel trasferimento dei dati e più sicurezza, con un’infrastruttura già predisposta per le tecnologie in arrivo nei prossimi anni, quando le connessioni internet raggiungeranno prestazioni fino a 40 Gbps.