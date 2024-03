Federalberghi ed AgrigentoExtra celebrano l’affluenza record di visitatori durante l’evento primaverile.

Agrigento, 19 marzo 2024 – La città di Agrigento ha vissuto un periodo di grande fervore turistico durante la celebrazione della Festa del Mandorlo in Fiore. Quest’anno, l’evento primaverile che tradizionalmente segna l’inizio della stagione turistica, ha registrato un’affluenza record di visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia, confermando l’irresistibile attrattiva di questa affascinante tradizione siciliana.

Le associazioni Federalberghi ed AgrigentoExtra, in una nota diffusa alla stampa, desiderano esprimere la loro sincera gratitudine per gli sforzi congiunti delle autorità locali, degli operatori turistici e dei residenti del territorio, i quali hanno contribuito al successo straordinario di questo evento. Grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti gli attori coinvolti, Agrigento è stata in grado di offrire un’accoglienza calorosa e un’esperienza indimenticabile ai visitatori, promuovendo contemporaneamente il ricco patrimonio culturale e naturale della regione.

Federalberghi ed AgrigentoExtra formulano l’auspicio che si continui ad investire nell’organizzazione e nella promozione di iniziative analoghe, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio e contribuire al suo sviluppo turistico sostenibile. Guardando al futuro, con l’anno 2025 che vedrà Agrigento insignita del titolo di Capitale della Cultura, entrambe le associazioni si impegnano a concentrare l’attenzione sul nostro straordinario territorio, anticipando un’entusiasmante prospettiva di crescita turistica.