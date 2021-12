Eventi natalizi a Bivona: ecco il programma

Partirà oggi venerdì 17, il manifesto di eventi natalizi della città di Bivona. Alle ore 19:45 in via Antinoro verranno inaugurati i “Presepi in paese” con l’esibizione del gruppo natalizio di pastori s cura dell’A.c.g.m. “Rossini”. Queste presentazioni continueranno nelle altre zone della cittadina nei giorni a seguire Sabato si terrà una serata di beneficenza all’auditorium Santa Chiara. Domenica si terrà la presentazione del film “Quasi 12” sulla storia di Stefano Pompeo. Ospite il regista e autore della sceneggiatura Gero Tedesco. Gli eventi continueranno nella settimana di Natale con laboratori e spettacoli per bambini. Domenica 26 dicembre si terrà, all’auditorium Santa Chiara, il concerto Duo sax e pianoforte, con i maestri S. Cutrò e S. Tesè, con la partecipazione di Gretha Mortellaro. Sabato 1 gennaio si terrà il concerto di Capodanno con l’orchestra fiati “G. Verdi” di Bivona diretta dal maestro S. Cutrò. La manifestazione si concluderà a gennaio con tre importanti presentazioni di libri: il primo appuntamento è sabato 8 gennaio, con “Negazione” di Enrico Bellavia, giornalista del settimanale “L’Espresso” a colloquio con il giornalista Alan David Scifo. Venerdì 14 gennaio presenterà il suo libro “Le Siciliane” lo scrittore Gaetano Savatteri. Concluderà il cartellone di eventi la presentazione il giornalista Rai, Salvo Toscano, che presenterà il libro Memorie di un delitto, e colloquierà con Andrea Cassisi sulla saga di gialli dei fratello Corsaro. Per assistere agli eventi è necessaria la presentazione del green pass.