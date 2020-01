Evade per andare in farmacia, condannato anziano mafioso

Inflitta la condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, ad Antonino Pirrera, ottantenne, di Favara, per l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Katia La Barbera. Il pubblico ministero Antonella Carrozzieri aveva chiesto la condanna a nove mesi.



L’anziano che si era allontanato dalla sua abitazione, dove stava scontando una condanna per associazione mafiosa, nell’ambito dell’inchiesta “Maginot”, per andare in farmacia.