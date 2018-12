Eurolingue inaugura a Favara

Mercoledì 5 dicembre alle ore 18.30 Eurolingue School inaugura una nuova sede a Favara in via Gandhi n.2.

Scuola di lingue nata ad Agrigento nel 1992, e sede esami Cambridge dal 1996, con altre tre sedi aperte in Sicilia, Eurolingue ha deciso di creare una nuova opportunità di arricchimento culturale.

È risaputo infatti che vi sia una relazione radicata tra la conoscenza dell’inglese, l’economia, lo sviluppo sociale e l’innovazione di un luogo.

I corsi sono aperti a bambini, giovani e adulti, dai 4 anni in su; per l’apprendimento non c’è limite di età.