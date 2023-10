Il nuovo film di Michele Placido su Luigi Pirandello, “Eterno Visionario”, porta modifiche al traffico nel centro storico. Scopri il cast e la trama del film.

Arriva la troupe cinematografica di “Eterno Visionario”, il nuovo film di Michele Placido sul drammaturgo e premio Nobel Luigi Pirandello, e il traffico nel centro storico subisce modifiche. Il Piano di Produzione prevede a partire dalle ore 8, dal 10 ottobre fino al 12 e dal 23 al 27 ottobre, il divieto di sosta e di circolazione in piazza Municipio, Idem dal 23 al 28 ottobre per piazza Ravanusella per consentire le riprese del film. Anche il tratto di via Atenea, all’altezza della chiesa di San Giuseppe e fino a piazza Municipio subirà la stessa sorte. Dunque a partire da martedì da quelle parti vedremo in azione, nei panni di Pirandello, l’attore Fabrizio Bentivoglio. Tra gli attori protagonisti, vi è pure Valeria Bruni Tedeschi, nel ruolo della moglie Antonietta Portulano. L’attrice però non è interessata alle riprese di Agrigento avendo già ultimato i set a Roma nei giorni scorsi. Nel cast anche Federica Luna Vincenti, che interpreta l’amata Marta Abba e Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Michelangelo Placido che saranno invece i tre figli, rispettivamente, Stefano, Lietta e Fausto. Non solo regista, ma anche attore, Michele Placido, presterà il volto a Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello.

Michele Placido in questo film, affronta uno degli scrittori italiani più celebrati e rappresentati al mondo, per dare corpo e voce a un personaggio di cui finora è stato possibile conoscere solo il pensiero indiretto, la creazione artistica. “Eterno Visionario” racconta infatti una fase della vita di Pirandello per rivelarne l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più intima intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano. “Eterno Visionario” intende esplorare il mondo emotivo di un uomo con un legame conflittuale con i figli, un rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto. Emozioni e colpi di scena in un racconto appassionante che si dipana fra Agrigento, Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la bellezza incantata della Milano di inizio Novecento, l’America che ne consacra il genio a Hollywood e a Broadway. Per restituire il ritratto autentico e vivido, il tormento e la forza di un artista immenso, un implacabile, eterno visionario: un genio capace di trasformare in Arte la propria infelicità.

Come detto, diretto da Michele Placido su una sceneggiatura dello stesso Placido, Matteo Collura e Toni Trupia, “Eterno Visionario”, liberamente ispirato al libro di Matteo Collura “Il gioco delle parti” edito da Longanesi, è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con la società belga GapBuster e uscirà nei cinema con “01 Distribution”. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission.

LORENZO ROSSO

Foto Archivio