Estrattori di succo: benessere e salute o moda del momento?​

Sicuramente hai sentito parlare di estrattori di succo da qualche amico o parente, vero? Magari li hai sentiti dire che la loro alimentazione è cambiata, che non acquistano più “robaccia” industriale e che la loro dieta funziona alla perfezione. Ma di cosa parlano? Perché tutti seguono la moda degli estrattori di succo? Si tratta di un fenomeno passeggero o dell’invenzione del secolo? Ti rispondiamo in questo articolo.

Il valore degli estrattori per l’alimentazione

Gli estrattori di succo sono speciali macchinari da cucina capaci di estrarre il succo da un vegetale senza alterarne le qualità nutritive. Questo significa che essi non macinano la polpa ma la separano dal succo tramite un meccanismo di estrazione, solitamente compiuto a freddo. Immaginerai bene che il succo che fuoriesce dall’estrazione così descritta sarà non solo salutare e nutriente ma anche ricco di fibre, vitamine e gusto. Ecco spiegato in breve perché gli estrattori di succo piacciono a tutti. Devi sapere però che dietro questo semplice elettrodomestico c’è molto di più. Esso infatti ti fa risparmiare un sacco di denaro e riduce gli sprechi alimentari perché utilizzandolo non dovrai più comprare succhi industriali e imparerai presto di come utilizzarlo in cucina anche con gli ingredienti più vicini alla scadenza. Se abbiamo stuzzicato il tuo interesse potresti iniziare dando uno sguardo tra i migliori estrattori di succo divisi per marca.

Tanti modelli per un solo elettrodomestico

Hai notato quanti sono? Se non lo sapevi già ormai sul mercato esistono una miriade di modelli di estrattori di succo da poche decine di euro a oltre mille. Proprio perché tutti ne parlano e tutti cercano il miglior modello da portare a casa il mercato ha ampliato l’offerta proponendo estrattori per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Per esempio esistono i modelli a freddo, ovvero quelli che lavorano ad un basso numero di giri e che non si scaldano per non alterare le proprietà della frutta. Vi sono modelli per i quali puoi inserire i vegetali interi senza problemi e modelli che ti consentono di realizzare maschere o cosmetici con gli scarti prodotti. Scegliere non è facile senza seguire i nostri consigli. Difatti dovrai prima fissare un budget massimo di spesa e poi chiederti se cerchi un modello per la tua cucina o per la tua dieta. A seconda della tua risposta individuerai facilmente il miglior estrattore, stando attento alle caratteristiche che ti segnaliamo qui sotto.

Cosa guardare in un estrattore prima di acquistarlo

Occhio alla coclea, il pezzo fondamentale da cui riconoscere un buon estrattore. Se manca hai davanti un frullatore o una centrifuga. Se è di scarsa qualità l’estrattore è destinato a durare poco e ad incepparsi al primo cetriolo inserito. Se è robusta è pesante hai acquistato un buon estrattore. Essa è l’anima degli estrattori perché è il pezzo che consente l’estrazione del succo e la separazione dello stesso dalla polpa. Si presenta come una spirale robusta e deve essere il pezzo più pesante di tutto il macchinario per risultare di buona qualità. Senza una buona coclea non si ottengono mai buoni estratti. Ricordalo. Ovviamente completano il quadro le plastiche prive di bisfenolo, ovvero quelle appositamente certificate per il contatto con gli alimenti. Queste informazioni devono essere sempre ben visibili nella descrizione del prodotto. Se non trovi nulla a riguardo, salta al prossimo modello.

Perché quindi tutti amano gli estrattori di succo?

Tornando a noi perché tutti sono appassionati di estratti? Perché il loro alto contenuto di fibre, vitamine e proteine vegetali è il miglior toccasana che tu possa regalare al tuo corpo senza rinunciare al gusto. Bevendo un succo realizzato con estrattore stai ingerendo una bevanda realizzata sul momento, fresca e molto più sicura di quelle industriali. Inoltre essa sarà priva di coloranti, conservanti, aromi e zucchero aggiunto. Considera anche che gli estratti non sono impacchettati in tetrapack e non inquinano anzi, sfruttano fino all’ultima goccia dei vegetali e non sprecano nulla. Gli estrattori sono anti-spreco anche perché sono perfetti per utilizzare frutta e verdura prossima al cestino della spazzatura. Servono altri motivi per volerne uno?