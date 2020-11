“Estorsioni a clienti disabili”, chiesta conferma condanna per avvocatessa

Per il sostituto procuratore generale la sentenza del processo di primo grado va confermata. La richiesta al termine della sua requisitoria. Il 7 dicembre del 2018 il Gup del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, ha inflitto la condanna a 4 anni di reclusione per l’avvocatessa Francesca Picone, e 1 anno e 8 mesi per la sorella Concetta, consulente di un patronato, per le accuse di estorsione e tentata estorsione a carico dei familiari di alcuni clienti disabili dello studio legale. Il processo di secondo grado è in corso dio svolgimento davanti ai giudici della Corte di Appello di Palermo.

Secondo l’accusa l’avvocatessa avrebbe “estorto o tentato di estorcere denaro alla madre di tre figli disabili, e a un nucleo familiare di un vedente”. Dopo la requisitoria del Pg, ci sono state le arringhe di parte civile, degli avvocati Salvatore Pennica, Gisella Spataro e Arnaldo Faro. Si torna in aula il 19 gennaio prossimo per la discussione dell’avvocato Giuseppe Arnone, che concluderà le arringhe di parte civile. Poi sarà fissata un’altra udienza per le arringhe dei difensori delle due imputate, gli avvocati Angelo Farruggia, Annalisa Russello, Fabrizio Siracusano e Valerio Spigarelli.