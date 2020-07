Estorsioni a clienti disabili, al via processo di appello per avvocato

Al via, in appello, il processo a carico dell’avvocato Francesca Picone e della sorella Concetta, già condannate in primo grado, rispettivamente, a 4 anni di reclusione, e 1 anno e 8 mesi, dal Gup del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, per le accuse di estorsione e tentata estorsione a carico dei familiari di alcuni clienti disabili dello studio legale.

Le vittime, difese dagli avvocati Salvatore Pennica, Gisella Spataro, Arnaldo Faro e Giuseppe Arnone, si sono costituite parte civile e, in primo grado, hanno ottenuto il diritto al risarcimento.

I difensori, gli avvocati Angelo Farruggia, Annalisa Russello, Fabrizio Siracusano e Valerio Spigarelli, hanno impugnato il verdetto che, adesso, sarà ridiscusso. La stessa difesa delle due imputate, e i legali delle parti civili hanno depositato nuovi motivi di appello, e chiedono la produzione di una serie di documenti.