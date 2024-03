Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la Fiat Punto di proprietà di un sessantenne empedoclino incensurato. L’utilitaria era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo. E’ accaduto, nei giorni scorsi, nel quartiere Grandi Lavori a Porto Empedocle. A fare la scoperta di quello che è stato un avvertimento è stato lo stesso proprietario dell’autovettura.

I carabinieri si stanno occupando delle indagini. Le bocche sono rigorosamente cucite. Non ci sarebbero testimoni. Nessuno avrebbe visto, né sentito alcunché. Al momento non esiste alcun elemento, che possa indirizzare le indagini nella direzione giusta, per dare una spiegazione a quello che sembra avere tutte le caratteristiche di un atto intimidatorio. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine.