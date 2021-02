Esercizio abusivo della professione: chiesti tre rinvii a giudizio

Il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Fabrizio Cacciatore, 49 anni, odontotecnico di Aragona, Salvatore Licata, 75 anni, di Aragona, amministratore della società, e Antonino Longo, 45 anni, di Catania, direttore sanitario della struttura di Aragona.

Il primo è accusato di esercizio abusivo della professione, gli altri due per avere determinato l’odontotecnico ad esercitare abusivamente dirigendone l’attività.

I tre sono difesi dagli avvocati Antonino Gaziano, Vincenza Gaziano, Daniela Posante, e Paolo Grillo. L’udienza preliminare, per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è fissata per il 21 aprile davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella. La vicenda risale all’aprile 2019, quando i carabinieri del Nas fecero un blitz nello studio medico di Aragona. Secondo l’accusa l’odontotecnico avrebbe operato un paziente pur non avendone i requisiti.