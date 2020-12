Esce bando per interventi socio-educativi di minori: 16 milioni di euro per il centro-sud

Il Gruppo Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.agrigento.it (sez. “In evidenza”) l’avviso per il Bando Ambiti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ” Contrasto alla povertà educativa per interventi socio-educativi di minori” del Fondo Sociale per la Coesione (FSC), pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto n. 192/2020.

Si tratta di un avviso rivolto ad enti del terzo settore con esperienza e professionalità in questo ambito di intervento sociale e che siano radicati nella comunità di riferimento in cui gli interventi si realizzano.

Disponibili complessivamente 16.000.000 di euro per la presentazione di progetti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati al sostegno e alla realizzazione di interventi socio educativi su minori sino al diciottesimo anno di età, a rischio o in situazione di vulnerabilità economica, sociale, culturale, o che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati.

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente il portale indicato all’indirizzo https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it entro e non oltre le ore 12 del prossimo 12 gennaio 2021.

Il bando, le schede e gli allegati sono consultabili e scaricabili al link: http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13493