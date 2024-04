E’ un racconto a tutto tondo sul “banchiere gentile” e sulla sua famiglia.

“Una storia “di cui c’è bisogno, quella di un grande sogno realizzato. Oggi vediamo raggiungere il successo spesso a spese degli altri, qui invece c’è una grande idea etica che viene da questa persona straordinaria”. Giacomo Campiotti spiega con queste parole perché ha detto sì alla regia di Ennio Doris – C’è anche domani, il film sul finanziere scomparso nel 2021, fondatore di Banca Mediolanum, qui interpretato da Massimo Ghini. L’ evento arriva al cinema Concordia di Agrigento il 15, 16 e 17 aprile prossimi: è un racconto a tutto tondo sul “banchiere gentile” e sulla sua famiglia, dai genitori alla moglie Lina interpretata da Lucrezia Lante Della Rovere. Ennio Doris rivoluzionò il concetto di banca, non più vista come ostacolo, ma come strumento di supporto. Un uomo che ha saputo prevedere il futuro. Ma che ha ben chiara l’importanza del passato, dove affondano profonde le sue radici. Il regista Giacomo Campiotti ha raccontato che la famiglia di Doris ha lasciato totale libertà nella realizzazione del film ma ha partecipato raccontando aneddoti e approfondimenti. Una storia, secondo lui, che può essere di grande esempio ai giovani.

Per info, o922/824537. Orario delle proiezioni 18:00/20:15/22:30.