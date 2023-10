L’entusiasmo e la prudenza si fondono mentre Agrigento guarda al futuro con l’approvazione dell’emendamento per il suo aeroporto.

Nella giornata del 27 agosto 2023, Agrigento ha visto la sua storia cambiare in modo significativo grazie all’approvazione di un emendamento che prevede la realizzazione dell’Aeroporto di Agrigento. Questo progetto ambizioso, portato avanti con determinazione e impegno, è stato salutato come un passo fondamentale per il futuro economico, sociale e turistico dell’area Centro Sud Meridionale della Sicilia, che comprende la Provincia di Agrigento.

L’emendamento, presentato da Calogero Pisano e supportato dalla Commissione Bilancio, prevede che la Provincia Regionale di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, presenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’aeroporto. Questo progetto sarà corredato da un’analisi costi-benefici, al fine di effettuare una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’opera e delle infrastrutture ad essa collegate.

Questa decisione rappresenta un passo significativo verso la creazione di un’infrastruttura che potrebbe avere un impatto duraturo sull’intera regione. L’approvazione dell’emendamento è stata accolta con entusiasmo dal Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha dichiarato: “Un grande passo avanti. Ritengo doveroso ringraziare tutti i deputati agrigentini. Incrociamo le dita”. Questo emendamento promette di aprire nuove prospettive per la città e la regione, migliorando la connettività, favorendo lo sviluppo economico e sostenendo il settore turistico.

L’Ordine degli Ingegneri ha accolto con favore questa notizia, sottolineando la necessità di mantenere un approccio realistico e pragmatismo nella fase successiva del progetto. Il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, ha dichiarato: “Non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, perché sappiamo che bisogna ancora inserire il progetto dell’aeroporto di Agrigento nel piano nazionale degli scali aeroportuali. Ma certamente oggi un altro importante risultato è stato conseguito.” Questa affermazione riflette la consapevolezza che il lavoro non è finito e che occorrerà un ulteriore sforzo per far sì che il progetto diventi una realtà.

Gli ingegneri della Provincia di Agrigento hanno sempre creduto nella sostenibilità economica del progetto di uno scalo aeroportuale nel territorio. Il loro supporto è un segno di fiducia nelle potenzialità di questa infrastruttura per la crescita economica e il benessere della comunità locale.

Aeroporto di Agrigento: L’Appello di Burgio per l’inclusione nazionale

Il ragioniere Salvatore Burgio, uno dei primi sostenitori della costituzione per pubblica sottoscrizione della società per azioni denominata “Aeroporto Agrigento Valle dei Templi”, ha espresso il suo appoggio all’emendamento. Burgio ha affermato che è necessario che il Sindaco Miccichè, che ha presentato osservazioni alla proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), si adoperi per farle discutere ed approvare, al fine di ottenere l’inserimento dell’aeroporto di Agrigento nella stesura finale del PNA. Questo è un passaggio critico per garantire che il progetto riceva il riconoscimento e il supporto necessari a livello nazionale.

Nessun dubbio. Per gli architetti la priorità assoluta è inserire il progetto dell’aeroporto di Agrigento nel piano nazionale degli scali aeroportuali. Un passaggio indispensabile “per evitare le ‘trappole’ del passato”. “Al di là delle tante iniziative, portate avanti con merito da comitati cittadini e da esponenti politici impegnati sul tema – secondo gli architetti – per la concreta realizzazione dell’aeroporto, è importante procedere con ordine, secondo la seguente tabella di marcia, divisa in due fasi: la prima da avviare immediatamente, mentre la seconda rimane subordinata al buon esito della prima e al reperimento delle risorse necessarie per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”.

L’approvazione dell’emendamento per l’Aeroporto di Agrigento rappresenta un momento storico per la città e la regione. Mentre si guarda avanti con ottimismo, è chiaro che ci sono sfide importanti da affrontare per far sì che questo ambizioso progetto diventi una realtà. La volontà e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti sono fondamentali per il successo di questa iniziativa, che potrebbe aprire nuove opportunità per Agrigento e il Centro Sud Meridionale della Sicilia. Crediamoci.

Foto archivio del momento della sottoscrizione delle quote di azionariato popolare