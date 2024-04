L’imprenditore inaugura il primo punto vendita in provincia di Agrigento.

Egogreen, la società di energia e gas dell’imprenditore agrigentino, Marcello Giavarini, inaugura il primo punto vendita in provincia di Agrigento, a Siculiana in via Stazzone 1. “Abbiamo sempre a cuore la Sicilia- spiega Givarini- lo scopo è stare sempre stare vicini alla famiglie, qui i cittadini possono venire e chiedere chiarimenti sulla bolletta. Le offerte per Agrigento e provincia sono particolarmente vantaggiose, il territorio deve avere una tariffa speciale.”

Marcello Giavarini , imprenditore italo bulgaro, originario di Licata, ex patron dell’Akragas calcio, ha sempre mostrato il suo attaccamento al territorio agrigentino, con donazioni alla sua terra che trent’anni fa ha lasciato per trasferirsi in Bulgaria dove è riuscito, grazie alle sue capacità, ad affermarsi divenendo uno dei più importanti imprenditori del paese. Con l’Akragas riuscì anche a salvare la categoria malgrado un inizio di campionato difficile con sette sconfitte consecutive in casa. Poi decise di togliere il disturbo, un pò perché l’Esseneto continuava ad essere senza l’impianto di illuminazione, fattore decisivo per disputare un campionato professionistico, un pò anche perché con la tifoseria non è riuscito ad avere il feeling che si aspettava.