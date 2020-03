Effetti Coronavirus sull’economia turistica: domani incontro al Comune di Agrigento

Domani mattina, alle ore 10,00, al Comune di Agrigento una delegazione, formata dai rappresentanti di Confcommercio, CNA, Confesercenti e Consorzio Turistico Valle dei Templi, sarà ricevuta dal sindaco Lillo Firetto, in merito alla vicenda dell’annullamento del Mandorlo in Fiore e alle misure da adottare per fronteggiare gli effetti negativi prodotti dal rischio contagio Coronavirus sull’economia turistica del territorio. Subito dopo, le Organizzazioni datoriali terranno una conferenza stampa per illustrare l’esito dell’incontro. L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 11,30 davanti alla sede di Palazzo dei Giganti.

