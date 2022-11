Educazione Ambientale per un mediterraneo sostenibile, webinar al liceo Leonardo

In occasione della Giornata mondiale del mediterraneo , questa mattina, 28 novembre, il liceo Leonardo di Agrigento in video collegamento con la Tunisia nell’ambito di un progetto che sta portando avanti l’università degli studi di Palermo sul rispetto dell’ambiente: EdEn-Med, Educazione Ambientale per un Mediterraneo Sostenibile. L’iniziativa mira a stabilire relazioni di cooperazione duratura tra la Sicilia meridionale e la Tunisia che si affacciano sul Mediterraneo sul tema dell’educazione ambientale e della sostenibilità. La finalità è la creazione di una rete internazionale per lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e per la sperimentazione di metodologie innovative volte promuovere azioni efficaci e durature che portino all’acquisizione di comportamenti stabili di cura dell’ambiente. UniPa contribuirà alla creazione di un manuale per lo scambio delle conoscenze scientifiche sul tema dell’educazione ambientale e all’elaborazione, validazione e disseminazione di una serie di attività sul tema della sostenibilità e della cura dell’ambiente. “La partecipazione del Leonardo- dice il dirigente dell’istituto, Patrizia Pilato– vuole incentivare le buone condotte in materia di ambiente. Abbiamo in atto un progetto Erasmus in collaborazione con la Polonia e la Turchia che si occupa di attenzionare il tema, in particolare, dell’acqua.”

Pia Cappuccio è la referente del progetto e spiega: “ L’intenzione è quella di divulgare le buone pratiche in Sicilia e in Tunisa. Un progetto internazionale che vede questo scambio continuo tra docenti e dirigenti che ospiteremo qui ad Agrigento.