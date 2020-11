EDITORIA. SICILIA, FAVA: GIUNTA RIVEDA CRITERI DI SOSTEGNO AL SETTORE

“I criteri per l’erogazione dei fondi regionali all’editoria vanno rivisti. Occorre pretendere il mantenimento dei livelli occupazionali, in caso contrario rischieremmo di privilegiare testate ed editori che stanno riducendo il personale”. È quanto chiede al governo Musumeci il deputato de I Cento passi all’Ars, Claudio Fava, in merito alla delibera della giunta che fissa i criteri per l’erogazione di 10 milioni di euro al comparto dell’editoria come sostegno per mitigare gli effetti della crisi Covid. “Altro tema: in Sicilia ci sono diverse agenzie di stampa che operano con giornalisti Siciliani e che forniscono un servizio essenziale – aggiunge Fava -. Non possono essere penalizzate perche’ non hanno una sede legale nell’Isola. Cosa centrale – conclude Fava – e’ l’esigenza, per l’intero settore, di legare il criterio di erogazione dei contributi alla difesa dei posti di lavoro”.