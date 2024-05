Ginevra Lauria di Licata celebra il suo Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte, ottenuto con il massimo dei voti: 110/110 e lode. La sua tesi, incentrata su M. RAVEL ‘Jeau d’eaux – Concerto in sol’, è stata la ciliegina sulla torta di un percorso accademico brillante.

Ginevra è un talento che brilla nel mondo del pianoforte. “Quando mi sono iscritta al Conservatorio Toscanini avevo solo 13 anni e ho trascorso tutta la mia adolescenza con colleghi e insegnanti meravigliosi.

Non avrei mai immaginato che sarebbe diventato la mia casa e il mio luogo sicuro che mi ha permesso di realizzare, passo dopo passo, tutti i miei sogni fino al conseguimento del traguardo finale. Grazie a tutto il personale docente e non docente per la disponibilità, la gentilezza e il sostegno di questi anni”.