Dpcm “assassino”: i titolari di Yellow “spengono” il registratore di cassa

AGRIGENTO. “Da domani in poi il nostro registratore di cassa resterà fuori dalla nostra attività, fino a data da destinarsi. Non abbiamo intenzione di morire”.

E’ la protesta dei titolari di “Yellow” ristorante di Via Atenea che da quando ha aperto ha dovuto scontrarsi con l’emergenza.

“È assurdo fare questi orari, perché a pranzo sono in regola ed a cena no? Non intendiamo chiudere, lotteremo con tutte le nostre forze, se non arriveranno aiuti concreti il nostro registratore di cassa resterà spento”.