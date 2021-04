Nessun ferito, ma tanta paura per un incidente stradale, che si è verificato nel centro di Agrigento, precisamente in via Francesco Crispi.

A scontrarsi una Alfa Romeo e una Bmw. La prima auto dopo l’impatto è uscita fuori strada, ed ha abbattuto un palo dell’illuminazione stradale. Non ci sono stati contusi.

Gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi, e constatato i danni.