Donna scippata dei sacchetti della spesa e della borsetta

Era appena uscita dal supermercato, dove ha fatto la spesa, e all’improvviso è stata strattonata da un individuo solitario, che è riuscito ad impossessarsi della borsa che teneva in mano, e dei due sacchetti della spesa. La donna, una pensionata settantottenne, di Canicattì, è finita su un’autovettura parcheggiata.

Teatro dello scippo, che si è verificato nel primo pomeriggio, la strada tra la via Majorana e via Boito, nel centro canicattinese.

Il malvivente è scappato velocemente lungo via Francia, e poco più avanti, ha abbandonato le buste della spesa. Una volta scattato l’allarme sul posto, si sono precipitati i poliziotti del Commissariato cittadino, che hanno appunto ritrovato abbandonati per strada, sia le buste, sia la borsa della donna. All’interno c’erano tutti gli effetti personali della vittima, ma non i soldi.