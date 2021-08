Donna scappata da comunità per disabili al via le ricerche

Ha collocato delle sedie una sopra l’altra, ed è riuscita a scavalcare il muro di cinta della comunità per disabili psichici, dove era ricoverata, allontanandosi velocemente. Una quarantaduenne originaria del catanese, e sottoposta alla libertà vigilata, in una struttura di Favara non si trova più.

La denuncia, per allontanamento volontario, è stata formalizzata dai responsabili della struttura, ai carabinieri della Tenenza di Favara. Da lì a poco i militari dell’Arma, dopo avere informato la Procura, hanno avviato le ricerche, e attivato subito la richiesta di un piano persone scomparse.