Positiva al Coronavirus, reparto di cardiologia in subbuglio ed è polemica

Primo caso a Favara. Una 75enne, ricoverata al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è risultata positiva al Coronavirus. Leggi anche:Chiudere tutto subito!

E’ stato comunicato in serata l’esito del tampone della 75enne di Favara ricoverata al reparto di Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La donna presentava tutti i sintomi. Sono scattati così i protocolli ed è stato richiesto il tampone il cui esito è arrivato, dopo continui solleciti da parte del primario, in serata. L’esito è stato positivo, ed i medici che l’avevano visitata se lo aspettavano.

E’ in subbuglio adesso un intero reparto. Almeno 4 tra infermieri ed operatori, venuti a contatto con la paziente, sono stati tutti messi in quarantena precauzionale a casa, mentre la donna è stata trasferita all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il dott. Giuseppe Caramanno, responsabile del reparto, sta valutando se chiudere i battenti e trasferire i degenti in altri nosocomi.

Da quello che si è appreso, la donna è arrivata al pronto soccorso lunedì 16 con un quadro clinico cardiaco preoccupante. Nella mattinata è stato eseguito un impianto di pacemaker, dopo la tac che ha evidenziato tutti i sintomi. Il tampone era stato fatto già nella notte di lunedì, ed è polemica per i tempi lunghissimi per l’esito. Da Agrigento infatti il tampone è stato spedito a Palermo. Il referto soltanto nella tarda nottata di martedì.

Il sindaco di Agrigento ha diffuso un video messaggio

Leggi anche:Il coronavirus, il sindaco e Agrigento 2020 -editoriale

Chiudere tutto subito!