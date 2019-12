Perquisizioni in via Boccerie, nel centro storico di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti, con la collaborazione dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del nucleo Nbcr dei pompieri, e del personale dell’Azienda sanitaria provinciale hanno ispezionato e bonificato un’abitazione, in terribili condizioni igienico- sanitarie.

I controlli rientrano nell’ambito delle indagini sul pestaggio di una poco più che 55enne di Agrigento, massacrata a colpi di spranga.