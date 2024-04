Una donna di 64 anni di Naro è morta oggi pomeriggio durante il trasporto in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dopo che si era caduta da una passerella stradale che collega via Matteotti al portone di ingresso di uno dei condomini della zona, dall’altezza del secondo piano di una palazzina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna, in gravi condizioni, sull’elisoccorso atterrato in Piazza Roma e ripartito in direzione della città nissena, ma durante il volo è andata in arresto cardiaco.

Il medico di bordo e l’infermiere hanno praticato un massaggio cardiaco ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le condizioni della paziente che è deceduta. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Quest’ultima ipotesi è quella privilegiata.