Un cinquantenne è stato trovato morto all’interno della sua cella nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Si tratta di un campano, Raffaele Romano, soprannominato “Lellè”, ritenuto un boss del clan De Luca-Bossa. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso, anche se tutto lascia pensare ad un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo.