Non si rassegna alla fine della storie d’amore e inizia a perseguitare l’ex compagna. Un licatese è stato denunciato, dai poliziotti del Commissariato cittadino, alla procura della Repubblica, per stalking. L’uomo avrebbe ripetutamente pedinato e minacciato la sua ex. La donna si è rivolta alla polizia e agli agenti ha riferito l’inferno che stava vivendo.