Denunce sulle estorsioni in calo, Ignazio Cutrò: “Bene gli appelli della polizia ma i testimoni di Giustizia vanno tutelati anche dopo l’aver denunciato”

“Dopo i recenti arresti per tentata estorsione eseguiti dalla Polizia ad Agrigento, condivido l’appello del dirigente capo della Squadra Mobile Giovanni Minardi che invita imprenditori e commercianti a collaborare con lo Stato denunciando i loro aguzzini”. Lo dice Ignazio Cutrò, imprenditore siciliano e Presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia. “Le parole del vice questore aggiunto- continua- giungono in un periodo che, in Provincia di Agrigento, registra un netto calo delle denunce per estorsione. Per un imprenditore taglieggiato, fidarsi dello Stato, dovrebbe essere priorità per vedere tutelati i propri diritti da cittadino e da datore di lavoro, purtroppo, e la mia storia è un caso eclatante, lo Stato non sempre assume comportamenti degni di fiducia. Dopo la mia scelta di legalità, ho dovuto sfidare non solo la mafia ma anche un sistema omertoso che, nello Stato stesso, ha quasi vanificato ogni sforzo compiuto. Più volte ho denunciato pubblicamente di essermi sentito abbandonato dalle istituzioni, per anni ho dovuto lottare per avere accesso agli atti legati alla mia vicenda, documenti che non mi venivano forniti perchè inzialmente secretati ma che poi, hanno dimostrato come certe branche dello Stato stavano trattando con imperizia la mia delicata situazione. Ribadisco che condivido l’accorato appello del capo della Mobile di Agrigento a denunciare ma allo Stato rivolgo due interrogativi, e per il dopo? Farete in modo di evitare agli altri testimoni di giustizia, lo stesso calvario che ho dovuto affrontare io ?”