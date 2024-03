In occasione del “Dantedì”, la Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, presieduta da Enza Ierna (nella foto), ha indetto il Concorso culturale, artistico ed espressivo intitolato “… E adesso continua Tu …”. Ai partecipanti è richiesto di completare l’incipit << … e quindi uscimmo a riveder le stelle >> tratto dall’ ultimo Canto dell’Inferno di Dante, con una composizione in lingua italiana di massimo tre pagine da far pervenire in cartella chiusa e anonima, assieme ad una altra cartella chiusa, contenente i dati identificativi del concorrente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e n. telefonico) al fine di assicurare la riservatezza durante le operazione della Giuria e la reperibilità in caso di vittoria, e/o classificazione degna di merito o menzione entro e non oltre le ore 12.00 del 29 giugno prossimo all’indirizzo: Società Dante Alighieri comitato di Agrigento- Enza Ierna, viale della Vittoria n.217, 92100 Agrigento.