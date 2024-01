Ilenia Ippolito, come Federica Termine, ha trovato lavoro dopo un percorso di studi

Ciao Ilenia, grazie di aver accettato di condividere la tua storia con noi. Possiamo iniziare dal tuo percorso formativo all’Euroform? Quando hai iniziato e cosa ti ha spinta a intraprendere questo percorso?

Ilenia Ippolito: Ciao a tutti. La mia avventura all’Euroform è iniziata nel 2013/14. All’inizio, devo essere sincera, la parrucchieria non era esattamente la mia passione principale, mi piaceva, ma non ero completamente appassionata.

Come è cambiata la tua prospettiva durante gli anni di studio?

Ilenia Ippolito: Gli anni scolastici all’Euroform sono stati un periodo di crescita e scoperta. Gli stage, in particolare, sono stati fondamentali. Ho avuto l’opportunità di lavorare in un salone con una professoressa del mio paese, che oggi è diventata la mia titolare. È stato durante questi stage che la parrucchieria è diventata davvero la mia passione.

Ci racconti di un momento indimenticabile durante il tuo percorso a Euroform?

Ilenia Ippolito: Un momento indimenticabile è stata la gita didattica alla “Cosmoprof Worldwide Bologna”. È stata un’esperienza straordinaria vedere tutte le novità nel mondo della bellezza e del benessere. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare grandi nomi come Federico Fashion Style e Mounir, oltre a esplorare i prodotti e i marchi più innovativi.

Dopo aver concluso il percorso a Euroform, come è iniziata la tua carriera nel settore della parrucchieria?

Ilenia Ippolito: Dopo essermi diplomata come tecnico di parrucchieria, devo ringraziare il direttore Salvatore Licata e i tutor che sono stati sempre disponibili e hanno avuto un ruolo quasi paterno nel guidarmi. Mi hanno indirizzata verso il quinto anno per ottenere il diploma statale, il quale ho superato con ottimi risultati. Questa esperienza è stata fondamentale per ottenere le competenze necessarie.

Oggi sei impiegata con un contratto a tempo indeterminato in un salone di parrucchieria. Puoi raccontarci di più sulla tua attuale posizione e su come sei arrivata lì?

Ilenia Ippolito: Attualmente lavoro con un contratto a tempo indeterminato nel salone della mia ex-professoressa, che è diventata la mia titolare. Essere parte di questo salone è un sogno che si è avverato. Devo tutto al supporto e all’orientamento ricevuti da Euroform e dal suo staff.

Infine, guardando indietro, cosa consiglieresti a chi sta considerando un percorso simile?

Ilenia Ippolito: Consiglierei a chiunque di seguire la propria passione. Euroform non solo mi ha fornito una formazione di qualità, ma mi ha anche aperto le porte a opportunità straordinarie. La chiave è seguire il proprio cuore e lavorare sodo. Dove c’è passione, c’è amore, e questo amore può trasformarsi in una carriera soddisfacente.

