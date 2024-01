La Commedia fa ridere dal primo all’ultimo dei 120 minuti. Fa ridere come Edoardo sapeva fare e loro,questi napoletani fantastici sono gli eredi perfetti del grande maestro. Napoli si conferma senza eguali nel panorama teatrale. Portare al Teatro Pirandello Carlo Buccirosso in veste di regista e soprattutto di autore e interprete è stata senza dubbio una scelta che il pubblico ha dimostrato di gradire. A sedere in platea anche spettatori che da turisti, come una coppia di romani, sapendo dello spettacolo hanno deciso di trascorrere una serata diversa ad Agrigento e ne sono usciti entusiasti. “Il Vedovo Allegro” presenta un uomo Cosimo Cannavacciuolo (Buccirosso) affetto da ansie e paure rimasto vedovo per colpa del covid alle prese con tanti stenti dovuti al fallimento del suo negozio con una minaccia di sgombero per le rate di mutuo non pagate. Un crescendo di situazioni che rendono la commedia sicuramente unica con una trama avvincente. Carlo Buccirosso, intanto, va ringraziato per la sua disponibilità e cortesia nell’incontrare quando il sipario si chiude molti dei presenti per una foto, un’occasione da non perdere per chi stima e apprezza l’attore. Ricordare gli altri protagonisti ci sembra doveroso a cominciare da chi ha tenuto la scena in maniera brillante ovvero Elvira Zingone “la cameriera Angelina” napoletana, come del resto, tutto il cast dal curriculum artistico di grande valore. Basta citare con chi ha lavorato nel corso degli anni: Claudio Amendola, Stefano Fresi Edoardo Leo. E poi lo straordinario, come sempre, Davide Marotta 61 anni, (nella commedia Ninuccio) il figlio birbantello di Salvatore il portiere del palazzo. In 37 anni Marotta ha recitato in tantissimi film e commedie. Fu il “Grillo parlante” nel film “Pinocchio” di Matteo Garrone. A Davide Marotta è stata abbattuta la casa, una masseria abitata dalla famiglia da oltre cento anni. Un ex rudere, a quanto pare, abusivo. Un episodio che lo ha addolorato tantissimo. Bravi ancora Gino Monteleone e Donatella De Felice.

Un altro appuntamento in cartellone al Pirandello il 16, 17 e 18 Febbraio con “Il Padre della Sposa” . Prepararsi per un’altra serata di risate con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi.

Eugenio Cairone