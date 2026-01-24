Una grossa porzione di collina è crollata nell’area dove si trova la casa individuata come futura biblioteca del Parco archeologico di Agrigento, all’altezza di via Panoramica dei Templi e a poche decine di metri dal tempio di Giunone.

A rendere noto il cedimento è stata l’associazione ambientalista Mareamico che ha segnalato il crollo alle autorità ed enti competenti. Lo smottamento franoso ha interessato una parte del versante collinare, quasi sicuramente, a seguito delle forti piogge degli scorsi giorni.

